استنكرت الحاجة سعيدة شومان، صاحبة واقعة "المطعم السوري"، الطريقة المسيئة التي تعامل بها صاحب هذا المطعم معها ومع بناتها، مؤكدة أنه رماها ببعض الألفاظ البذيئة والمهينة لها ولبناتها، وقالت إن أسرتها تعاني من وجود هذا المطعم أسفل شقتها، وغابت فرحة عيد الأضحى نتيجة ارتفاع درجة الحرارة الصادرة من أجهزة المطعم مثل الفرن والثلاجة، معربة عن سعادتها بقرار إغلاقه.

وأوضحت أن صاحب المطعم، أرسل إليها بعض السيدات الذين وجهوا إليها ولبناتها الخمس بعض الألفاظ المسيئة، بخلاف تعديه هو شخصيا عليها لفظيا، واستخدامه ألفاظ مسيئة معهم"، متابعة أنها طلبت منه حلول لهذه المشكلة، وقدمت له عرض بيع شقتها، إلا أنه رفض كل طرق الحل الممكنة.

وأشارت إلى أن مشاكل المطعم مع أسرتها ظهرت منذ أن بدأ نشاطه التجاري قبل 6 سنوات. وروت تفاصيل آخر مشاكل مع صاحب المطعم، قائلة: " بناتي استنجدت به للكف عن استخدام بوتاجاز 10 عيون جديد، بجانب أسطوانات الغاز، والبوتاجازت الأخرى التى يستخدمها، وما يصدر عنها من حرارة مرتفعة على شقتي، خاصة أنني تعبانة وبأخذ نفسي بالعافية، أنا مريضة لا بروح في حتة، ومش عارفة أعيش في شقتي ولا عايزة أروح مكان تاني".