قررت نيابة مركز الزقازيق، مساء اليوم، حجز الجزار المتهم بتعذيب كلب بالضرب والسحل في قرية العصلوجي بمركز الزقازيق على ذمة التحريات. وأفاد مصدر أمني لـ"الوطن"، بأن الجزار قال خلال التحقيقات، إن الكلب مسعور وعقر ابنته مرتين.

وقال الدكتور محمود الصالحي، مؤسس جمعية "الرفق بالحيوان" في الشرقية، إن فريق الجمعية تسلم الكلب الذي ضربه وسحله جزار بقرية العصلوجي في الزقازيق، وظهر في مقطع فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف "الصالحي" لـ"الوطن"، أن الكلب تلقى إسعافات أولية بعيادة أحد الأطباء البيطريين في الزقازيق، وجرى نقله إلى جمعية الحيوان في الجيزة. كان حساب باسم "منى حميدة"، إحدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قالت لـ"الوطن"، إن موثق المقطع حذفه بعد نشره على إحدى صفحات "فيس بوك"، بسبب خوفه، وفقا لها.

وأضافت أنها حصلت منه على الفيديو ونشرته عبر صفحة "الرفق بالحيوان" على "فيس بوك"، مشيرة إلى أن موثق الفيديو لم يزودها بأي فيديوهات أخرى تظهر لحظة الضرب أو السحل، حيث أن المقطع المتداول لم يظهر لحظات الاعتداء بشكل واضح، لافتة أن الأهالي قالوا إن الجزار عذب الكلب ضربا وسحله بـ"موتوسكيل". وأعربت عن استنكارها للاعتداء على الكلب بهذه الطريقة مشيرة إلى أن ذلك يتنافى مع الأديان والإنسانية والرحمة.