بعد أزمة المطعم السوري.. حملة مكبرة على المطاعم والمقاهي المخالفة بالإسكندرية

كلف الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورئيس حي المنتزه ثاني، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية المختصة، للقيام بحملة مكبرة وعاجلة لإزالة التعديات ومخالفات المطاعم والمقاهي بنطاق الحي، بدأت عملها بإزالة مخالفات مطعم سوري، تسببت في إثارة غضب أهالي الإسكندرية مؤخرا.

وأزالت الأجهزة المخالفة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لغلق المطعم ومحاسبة المسؤول عنه.

وقالت المحافظة، في بيان اليوم، إنه تم استئناف هذه الحملات على مستوى جميع الأحياء في إطار القانون والنظام العام، كما تؤكد أن التعامل مع المخالفات سيتم بشكل موسع وغير انتقائي وبمنتهى الحزم والشفافية، حتى تعود أرصفة المدينة للحالة الحضرية الصحيحة التي يأملها المواطن السكندري.

وأكدت أنها ترحب وتدعم أي مشاريع استثمارية على أرضها طالما تلتزم بالقانون والنظام العام.

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