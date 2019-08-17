"التنمية المحلية" تدعو "سيدة الإسكندرية" للعودة لمنزلها بعد حل شكوى المحل السوري

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن أبواب الوزارة مفتوحة، وكل أجهزتها على استعداد مستمر لتلقي أي شكاوى للمواطنين والعمل على سرعة حلها تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالاهتمام بشكاوى المواطنين في كل المحافظات وسرعة الاستجابة لها لتحقيق رضا المواطنين.

ووجَّه وزير التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للعلوم والمعرفة والتعليم والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، بالتواصل مع المواطنة المُسنة التي استغاثت بالرئيس عبدالفتاح السيسي، في فيديو بثته نجلتها شيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، لتضررها وأسرتها من صاحب سلسلة مطاعم مأكولات بمنطقة العصافرة بالمنتزة ثان بالاسكندرية.

وطالب شعراوي من المتحدث الرسمي للوزارة إطلاع السيدة بكل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية، والتأكيد على توجيه الوزير لقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالاستمرار في المتابعة والتواصل أولاً بأول مع المسنة ومسؤولي المحافظة لمتابعة التطورات.

وعلى الفور أجرى الدكتور خالد قاسم اتصالا مع ابنة السيدة وتدعى شيرين والتي قامت ببث الفيديو لوالدتها، حيث شرح لها كل التطورات التي حدثت عقب نشر استغاثة والدتها، والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها ضد المطعم واللجنة التي تم تشكيلها بمشاركة الأمن الصناعي وشرطة المرافق ومديرية الشؤون الصحية ومديرية التموين لمعاينة المطعم ومراجعة تراخيصه، وما تم من غلق وتشميع للمحلات والمخزنين ملك صاحب المطعم.

وقدمت الشكر للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وكل الأجهزة المعنية بالمحافظة لسرعة الاستجابة لاستغاثة والدتها ، وأكدت أن والدتها تركت المنزل منذ أيام لقضاء إجازة العيد مع أحد أبنائها ولم تستطع التواجد والعيش به خلال الأيام الماضية بسبب درجة الحرارة المرتفعة والروائح والإزعاج والضوضاء التي يتسبب فيها المطعم لوالدتها ولسكان العقار والمنطقة بالكامل، بالاضافة إلى إعاقة المطعم لحركة المرور، خاصة في أوقات المساء.

وطالب المتحدث الرسمي للوزارة من ابنة السيدة بالاتصال بوالدتها وعودتها لتعيش حياتها بصورة طبيعية في مسكنها خاصة بعد إزالة الشكوى، وأنه سوف يعاود الاتصال للاطمئنان عل والدتها عقب عودتها إلى منزلها بالفعل خلال الساعات المقبلة.