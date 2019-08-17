"منعه من الأكل وسبب اختفاءه".. التفاصيل الكاملة لمرض هيثم شاكر

نجاح كبير يعيشه المطرب هيثم شاكر في الأيام الأخيرة، بعد طرح ألبومه الجديد "معرفة قديمة"، عقب غياب امتد 5 سنوات بعيدًا عن الساحة، والذي نال إشادات عدد من الفنانين.

واستكمالًا لنجاح ألبوم "شاكر" الجديد، احتل من خلاله المركز الأول على موقع "iTunes"، كما اقتحم به تريندات موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك قبل أن يصرف اهتمام متابعيه عن الألبوم ويوجههم إلى شيء آخر بعد اعتراف مثير منه.

الخميس الماضي، فجر هيثم شاكر مفاجأة من العيار الثقيل، صدم بها جمهوره ومحبيه، حينما أعلن عن وجود مرض خطير ألم به، خلال فترة غيابه.

وترصد "الوطن" التفاصيل الكاملة لمرض هيثم شاكر:

هيثم شاكر يعلن عن إصابته بمرض خبيث

أعلن الفنان هيثم شاكر، تعافيه من مرض خبيث أُصيب به مؤخرًا، وذلك خلال صورة له على صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلق "شاكر" على صورته: "من أيام قليلة نزل ألبومي الجديد (معرفة قديمة)، الحمد لله على ردود أفعال الجمهور عليه مفرحاني ومخلياني مبسوط جداً بكل تعليق ورأي ونقد عن الألبوم".

وتابع: "شكراً لكل واحد قال كلمة حلوة عن أغاني الألبوم الجديد وأول فيديو كليب منه، صدقوني حاولت أقرا كل تعليقاتكم وآرائكم.. شكراً لكل الزملاء المحترمين على مباركتهم ودعمهم".

وواصل: "عارف إن الغياب كان فترة طويلة لكن كان فعلاً غصب عني أي تأخير، 5 سنين عن آخر ألبوم ليا كان بسبب مرض خبيث مش حابب أتكلم في تفاصيله، كان اختبار لصبري والحمد لله تعافيت منه، وكان سبب في التأخر عن الانتهاء من الألبوم الجديد.. إن شاء الله مش هغيب عنكم كتير وهفضل أشتغل على أعمال تليق بقيمتكم.. بشكركم جميعاً.. الحمد لله .. هيثم شاكر".

شذى عن هيثم شاكر: كان مريض بمرض خطير وتعافى

كشفت الفنانة شذى، عن الحالة الصحية للفنان هيثم شاكر، وذلك من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وعلقت شذى عليها، قائلة: "من إمبارح بيجيلي تليفونات اللي زعلانين مني علشان أنا من أصحاب هيثم القريبين، وكنت عارفة ومقولتش على مرضه، واللي أصلا بيشكك إن هيثم كان تعبان".

وأضافت: "عموما علشان مش هينفع أرد على كل المكالمات، هيثم كان فعلا مريض بمرض خطير، ربنا يبعد كل شر عن أي حد يا رب، والحمدلله هو تعافى بس هو لسه في حاجات كتير محروم منها وأهمها حاجة أساسية لأي كائن حي، وهي نعمة الأكل، هيثم لحد دلوقتي وهيفضل كده ميقدرش ياكل بشكل طبيعي، وده سبب اختفائه كل الفترة دي".

وتابعت: "وبسبب دا فقد كتير جدا من وزنه، عموما محدش بيسيب نجاحه بمزاجه ويختفي، ومش معنى إن أي حد بينزل صور ولا بيبين إنه مبسوط إن دي بتكون الحقيقة، كل واحد عندوا حته مستخبية محدش عارف عنها حاجة، أنا كتبت كده علشان محدش يلومني ليه مكنتش بقول وعموما، برضوا هيثم هو اللي مكنش حابب حد يعرف حاجة عن كل معاناته دي علشان أصحاب النفوس المريضة ميفهموش إن هو بيعمل أي حوارات علشان يبرر بيها غيابه، ولما قرر يعرف جمهوره وأصحابه عرفهم، وهو منور وفرحان بنجاح ألبومه اللي في وسط كل ده كان مهتم برضو مينزلش بأي حاجة، وكان عنده إصرار يعمل ألبوم محترم".

هيثم شاكر عن حالته الصحية لـ"الوطن": أنا بصحة جيدة

وطمأن الفنان هيثم شاكر جمهوره على حالته الصحية، بعد ما أعلن عن إصابته بمرض خبيث، تزامنا مع عمله على ألبومه الجديد "معرفة قديمة".

وقال شاكر لـ"الوطن": "الحمد لله.. أنا بصحة جيدة وحالتي مستقرة، ومتواجد حاليا برفقة أسرتي في الساحل الشمالي، بعد إطلاق ألبومي الجديد، ولكني لا أحب الحديث عن تلك الفترة العصيبة التي مررت بها".

وأطلق النجم هيثم شاكر، منذ أيام، ألبومه الغنائي الجديد "معرفة قديمة" بعد فترة طويلة من الغياب، عبر قناته على "يوتيوب".

الألبوم الجديد يتضمن 14 أغنية بعد أنَّ جرى ضم أغنية "تيجي منك" التي كتب كلماتها أمير طعيمة ولحنها رامي جمال ووزعها توما.