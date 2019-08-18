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رمضان صبحي

يغيب 3 من نجوم فريق النادي الأهلي، عن مواجهة السوبر المصري المقبلة أمام الزمالك، بسبب حصولهم على البطاقات الصفراء والحمراء.

ويلتقي الأهلي والزمالك يوم 18 من شهر سبتمبر المقبل، للمنافسة على حصد لقب السوبر المحلي للموسم المنقضي 2017-2018.

وحصل كل من رمضان صبحي وعمرو السولية على بطاقة صفراء في مواجهة بيراميدز، أمس السبت، ضمن دور الـ16 من كأس مصر، والتي خسرها الأهلي 0-1، ليكون الثالث لهم في المسابقات المحلية، ما يستوجب إيقافهما المباراة المقبلة.

وكان رمضان صبحي قد حصل على بطاقتين صفراء في مواجهتي الزمالك بالدور الأول والثاني من الدوري الممتاز، لتكون البطاقة الصفراء التي حصل عليها في مواجهة بيراميدز هي الثالثة له.

وتلقى فريق النادي الأهلي هزيمة، نتيجتها موجعة، أمام بيراميدز في دور الـ16 من كأس مصر، 0-1، أحرزه إيريك تراوري في الشوط الثاني، ليودع الأهلي البطولة مبكرًا.

بسبب تراكم البطاقات.. غياب ثلاثي الأهلي عن مباراة السوبر أمام الزمالك

ترتيب الدوري الإنجليزي

انتهت 7 مباريات قوية في الدوري الإنجليزي، قوية، أمس السبت، في إطار الجولة الثانية من منافسات البريميرليج.

ويتصدر ليفربول ترتيب الجدول بـ6 نقاط مؤقتًا بفارق الأهداف عن أرسنال، بعد نهاية مباريات السبت، من الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

واستطاع ليفربول العودة للصدارة مؤقتًا، بعد تغلبه على ساوثهامبتون بنتيجة 2-1 خلال المباراة، التي جمعتهما على ملعب سانت ميريز، مساء السبت.

وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد ليفربول إلى 6 نقاط في صدارة بطولة الدوري الإنجليزي، فيما توقف ساوثهامتون بلا رصيد من النقاط في المركز الـ18.

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتصدر بفارق الأهداف عن أرسنال..والسيتي ثالثًا

جيهان نصر

ظهرت الفنانة المعتزلة، جيهان نصر، من جديد، بصحبة بناتها، والفنانة هبة مجدي، في عٍدة صور، نشرتها الأخيرة عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت هبة مجدي، صور جيهان نصر وبناتها الثلاث، اللاتي ظهرن بالحجاب، مُعلقة: "أجمل مفاجأة حصلت امبارح في عرض الملك لير إني شوفت النجمة، چيهان نصر، وأولادها، أنا بحبها قوي، وأنتي شرفتينا وأسعدتينا بوجودك".

وتفاعل العديد من متابعي هبة مجدي، مع الصور بما تخطى الـ11 ألف تسجيل إعجاب، مشيدين بجمال الفنانة الذي لم يتغير منذ سنوات عديدة، ومن بين التعليقات: "حلوة بالحجاب ومن غيره"، و"لسه حلوة زي زمان".

"لسه حلوة زي زمان".. جيهان نصر في ظهور جديد بالحجاب بصحبة بناتها وهبة مجدي