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لافتات تضامن مع مطرب لبنان: "وائل كفورى.. خط أحمر"

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اليوم.. عودة 900 من حجاج الجمعيات الأهلية إلى مطار القاهرة

اليوم.. عودة 900 من حجاج الجمعيات الأهلية إلى مطار القاهرة

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