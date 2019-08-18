تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

"الغرف التجارية": 25% انخفاضاً في أسعار الخضر والفاكهة

أعلنت شعبة الخضروات والفواكه بغرفة القاهرة التجارية، أمس، انخفاض أسعار كثير من الأصناف في قطاعها، بنسبة تتراوح بين 15 و25% في سوق الجملة، وهو ما ينعكس علي الأسعار في سوق التجزئة.

التصديق على إعدام "الدكش" وأعوانه في "استشهاد 4 شرطيين" بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها بالتصديق على رأي فضيلة المفتي بإعدام محمد حافظ أمين وشهرته "الدكش"، وزوج شقيقته "علي.س.ر" وشهرته "السمري"، و"علاء.م" وشهرته "توك توك"، لإطلاقهم الرصاص على دورية أمنية تابعة لمركز شرطة الخانكة، ما أسفر عن استشهاد ضابط و3 من أفراد المأمورية، وإصابة آخرين.

تعيين الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس خلفا لـ مميش

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس، خلفا للفريق مهاب مميش، وذلك حسبما أفادت قناة "DMC" في نبأ عاجل لها.

مقتل 63 شخصا في تفجير إرهابي بحفل زفاف في أفغانستان

أفادت قناة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل، بمقتل 63 شخصا، وجرح 182 آخرين حصيلة تفجير في حفل زفاف في أفغانستان.

"السيسى": الدولة حريصة على ضبط الأسعار في الأسواق

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "إن الدولة حريصة على ضبط الأسعار في الأسواق، ومشروع الصوب الزراعية إحدى آليات ضبط السوق من خلال زيادة المعروض"، مؤكداً خلال افتتاحه 1300 صوبة زراعية بقطاع قاعدة محمد نجيب العسكرية في مطروح، أمس، أهمية التنسيق مع رجال الأعمال العاملين في هذا القطاع، للحفاظ على التوازن في السوق، وحاجة الدولة إليهم، لتلبية ما تحتاجه السوق المصرية، نظراً لضخامتها.

مميش مستشارا لرئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعيين الفريق مهاب مميش، مستشارا لرئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، حسبما أفادت قناة "DMC" في نبأ عاجل لها.

التعليم العالي: الرئيس السيسي يشهد احتفال مصر بعيد العلم غدا

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، احتفال مصر بعيد العلم، والذي سيقام تحت رعاية وحضور الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة، في مركز المنارة، حسبما أعلنت وزارة التعليم العالي، في بيان منها.

بيراميدز يؤكد تفوقه على الأهلي ويقصيه من كأس مصر بهدف تراوري

نجح فريق بيراميدز في الفوز على النادي الأهلي 1-0، خلال المباراة التي انتهت مساء أمس، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

بسبب تراكم البطاقات.. غياب ثلاثي الأهلي عن مباراة السوبر أمام الزمالك

يغيب ثلاثي من نجوم فريق النادي الأهلي، عن مواجهة السوبر المصري المقبلة أمام الزمالك، بسبب تراكم البطاقات، والحصول على البطاقة الحمراء.

لأول مرة في التاريخ.. منتخب مصر لكرة اليد يصعد لنهائي بطولة العالم للناشئين

حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزًا غاليًا على منتخب البرتغال 41 - 36، في المباراة، التي انتهت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة العالم لناشئي كرة اليد، وذلك خلال الظهور الأول للمنتخب تحت 19 عامًا بدور نصف النهائي.