أخبار متفوتكش.. دواء جديد لفيروس سى وصلاح في المركز السادس أوروبيا

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

بطل واقعة الطرد من مستشفى كفر الزيات: عندي الإيدز ونفسي أتعالج وأبطل مخدرات

قال "محمد. ط"، 45 عاما، المريض الذي زعم إصابته بالإيدز أثناء دخوله مستشفى كفر الزيات أمس، للعلاج من إصابته بهبوط في الدورة الدموية، إنه فوجئ فور إخبار الأطباء بالمستشفى بإصابته بمرض الإيدز بحالة من الهلع وتواجد أكثر من طبيب وقاموا على الفور بمطالبته بالخروج من المستشفى بسبب عدم وجود علاج له به.

"بسبب كيف ليلة العيد".. شاب يقتل والدته بالإسكندرية يوم الوقفة

نجحت مديرية أمن الإسكندرية، في كشف غموض واقعة مقتل سيدة في العقد الخامس من العمر، عقب انبعاث رائحة كريهة من الشقة محل سكنها، بدائرة المنشية، حيث تبين أن مرتكب الواقعة نجلها لرفضها إعطاءه مالا لشراء مواد مخدرة.

"زوج أم بدرجة سفاح".. قتل نجل زوجته وأصاب شقيقه بعدة طعنات في الإسكندرية

لقي طالب مصرعه متأثرا بإصابته بطعنات متفرقة بالجسد، وأصيب شقيقه بجروح، اليوم، على يد زوج والدتهما، إثر مشادة كلامية حدثت بينهم، في الإسكندرية.

حيوان مفترس يعقر خمسة فى القليوبية ويسقط فى كمين

هاجم حيوان مفترس عدداً من الأهالى فى قرية «نوى»، التابعة لمركز شبين القناطر بالقليوبية، ليلة اليوم، حيث تمكن من عقر خمسة أشخاص، ما أثار حالة هلع بين الأهالى منعتهم من مغادرة منازلهم بعد المغرب، وأغلقت المحلات التجارية أبوابها، قبل أن يتمكن شباب القرية من مطاردة الحيوان وقتله فى كمين.

فتاة مصرية تستعيد بصرها خلال أدائها فريضة الحج

استعادت فتاة مصرية، تبلغ 16 عاما، بصرها خلال أدائها فريضة الحج، حيث شعرت بضعف وفقدان شبه كامل للإبصار بالعين اليسرى، وتم نقلها إلى مدينة الملك عبدالله الطبية، وخضعت لجراحة عاجلة.

"الصحة": دواء جديد لـ"فيروس سى".. والشركة: 99% نسبة الشفاء

تستعد سوق الأدوية لاستقبال أول عقارات الجيل الثانى من علاجات مرضى «فيروس سى» المُصنعة محلياً، خلال أيام، ضمن عدد من تلك الأدوية التى وافقت وزارة الصحة مؤخراً على طرحها فى مصر، ومن المنتظر طرح كميات من الدواء تفى باحتياجات المصريين، وتصدير الباقى لعدد من الدول العربية والأفريقية، حال التوصل لاتفاقات مشتركة لتوريد تلك الأدوية إليها، حسب مصادر فى الشركة المصرية المنتجة.

السيسي يوجه بإطلاق بوابة الخريطة الاستثمارية الصناعية في سبتمبر

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لمتابعة المنظومة الجديدة الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية.

بعد طرح ألبومه "معرفة قديمة".. هيثم شاكر يعلن تعافيه من مرض خبيث

أعلن الفنان هيثم شاكر، منذ قليل، تعافيه من مرض خبيث أُصيب به مؤخرًا، وذلك خلال تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

شاب يعوم من السويس إلى شلاتين للتوعية بمخاطر البلاستيك

للتوعية بمخاطر البلاستيك وتنظيف الشواطئ ونشر الوعى لتنشيط السياحة، قرر عمر الجلا بدء رحلة جديدة تحت الماء من السويس لشلاتين مروراً بالعين السخنة والزعفرانة والغردقة وسفاجا ومرسى علم، ما يقرب من 900 كيلو متر سباحة، لنشر ثقافة الاستغناء عن استخدام البلاستيك نهائياً.

مونديال ناشئي اليد.. مصر إلى نصف النهائي بعد تجاوز عقبة أيسلندا

نجح المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم لناشئي كرة اليد، والمقامة فعالياتها حاليًا في مقدونيا، وذلك عقب انتصاره على نظيره الأيسلندي في ربع النهائي بنتيجة 31-35.

بعد استبعاده من القائمة النهائية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس للأفضل في أوروبا

احتل المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، المركز السادس، في ترتيب أفضل 10 لاعبين في أوروبا لعام 2019.