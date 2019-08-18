منذ 2017، أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي الاحتفال بعيد العلم في يوم 18 أغسطس من كل عام، الذي يصادف اليوم، وكرم العديد من العلماء وأساتذة الجامعات الحاصلين على جوائز الدولة، في مركز المنارة للمؤتمرات، بحضور عدد من كبار رجال الدولة والمسؤولين.

ومن بين المكرمين، كانت الدكتورة إيمان محمد حسين خضير، الأستاذ بكلية الطب جامعة أسيوط، والحاصلة على الجائزة الخامسة للدولة التقديرية بالعلوم الطبية، والتي كشفت الدكتورة إيمان، كواليس التكريم لـ"الوطن"، موضحة أنه جرى إبلاغها باختيارها للتكريم من قبل وزارة التعليم العالي، قبل 10 أيام، ثم دعوتها للقاء الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم، بمقر أكاديمية البحث العلمي، لتحديد تفاصيل الحفل.

خلال الاجتماع، جرى اختيار الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية، والنيل، فقط لمصافحة الرئيس السيسي، نظرا لزيادة عدد الحاصلين على الجوائز، لتحظى الأستاذ بكلية طب أسيوط على فرصة لمصافحة السيسي بذلك، كونها حازت "التقديرية".

"تعتبر تلك المرة الأولى التي التقي فيها السيسي، وذلك شرف عظيم منحني طاقة ضخمة لمواصلة العمل من أجل البلاد".. بهذه الكلمات عبرت الدكتورة إيمان عن شعورها تجاه الحفل الذي حظيت فيه بفرصة لا تقدر بثمن، حسب وصفها، مؤكدة أن الحفل كان أكثر من رائع، فضلا عن كلمة الرئيس السيسي ووزير التعليم العالي بالغتي الأهمية واللتان حددتا مستقبل البلاد.

ولفتت إلى أنها حصلت على 4 جوائز سابقة بمجال أمراض المخ والأعصاب، وحصلت حصلت على جائزة الدولة التشجيعية عام 2000، وجائزة الدولة للتفوق العلمي عام 2010، وجائز التميز في النشر الدولي عام 2013، وجائزة الدولة التقديرية عام 2018.