تُنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الحادية والأربعين، وذلك في المسجد الحرام بمكة المكرمة، خلال الفترة من الثامن وحتى الثاني عشر من شهر محرم لعام 1441 هجريًا، الموافق الحادي والثلاثين من شهر أغسطس وحتى الرابع من سبتمبر 2019 ميلاديًا.

ودعا سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير أسامة بن أحمد نقلي، حَفَظَّة القرآن الكريم في مصر للمشاركة في المسابقة الدولية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة.

وقال "نقلي"، إن المملكة العربية السعودية ومنذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز، تُولي كتاب الله تعالى عناية عظيمة، وتُنفق كل ما في وسعها في سبيل صونه، وهو النهج الذي سار عليه جميع أبناء الملك المؤسس، بعد أن قامت ركائز المملكة على كتاب الله الكريم، وسُنَّة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وأضاف: "إن قلوب المسلمين حول العالم، ترنو بشوق كبير نحو المشاركة في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورته المقبلة، ونسأل الله العلي القدير، التوفيق والسداد لِحَمَلَّة كتاب الله المشاركين في تلك المسابقة".