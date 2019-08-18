قال عبدالباسط بن هامل المحلل الليبي، إن هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الجيش الليبي الميليشيات المتمركزة في مدينة مصراتة.

وأوضح بن هامل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي على قناة "إكسترا نيوز"، أن ليلة أمس كانت طويلة بالنسبة لعدد الضربات النارية التي وجهها الجيش الليبي للميليشيات الموجودة في طرابلس وتحديدا في مقر الكلية الجوية التي يوجد بها الطيران المسير والأسلحة والذخائر، والتي تعتبر أحد أهم التمركزات التي تمد ميليشيات القوات المسلحة.

وأشار بن هامل، إلى أن مصراتة تعتبر عاصمة الميليشيات المسلحة والمجموعات الإرهابية التي قامت باختطاف المدينة منذ عدة سنوات، كما تم استهداف تمركزات للميليشيات من مدينة مصراته وحتى غريان بجنوب العاصمة طرابلس.

وأضاف بن هامل أن طيران الجيش اللليبي لم يتوقف من ليلة أمس وحتى صباح اليوم، من تنفيذ العمليات الجوية في جنوب العاصمة طرابلس في منطقة عين زارا، والتي تعتبر خط المواجهات بين الجيش الليبي والميليشيات الموجودة في العاصمة، وتمركز بعض الميليشيات الإرهابية التي يقودها أبو عبيد الزوي.

وأكد بن هامل، أنه عندما يتم التحدث على الإنجازات والذخائر والآليات يتم تحجيم قدرة الميليشيات الموجودة في طرابلس، وذلك لأستهداف معظم خطوط إنتاجهم ونقاط تمركزاتهم في العاصمة خلال الأربعة أشهر الماضية.