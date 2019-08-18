وصل النائب العام المستشار نبيل صادق، إلى مسجد المشير طنطاوي، لتقديم واجب العزاء للدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في وفاة والدها.

ووقفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، لتلقي العزاء في وفاة والدها، برفقة شقيقها محمد نصر، وزوجها المهندس مجدي طلبة، وابنتها سارة طلبة.

ويُقام عزاء أحمد عبدالمنعم نصر، والد الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مساء اليوم الأحد، بقاعة السلام في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

ورحل الفقيد عن عالمنا، فجر السبت الماضي، وأُقيمت صلاة الجنازة، عقب صلاة العصر بمسجد الثورة في مصر الجديدة.