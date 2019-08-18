أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته البالغة بالمنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين، بعد فوزه ببطولة كأس العالم، قائلا، "الشباب دول بيحبوا البلد، والفلوس مبوظتهاش، وقدروا يبقوا أبطال العالم".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، اليوم، أنه صرح الأمس بأن وصول منتخب مصر لكرة اليد للناشئين للمباراة النهائية إنجازًا، "إمبارح مكنش عندي طموح، وقولت كتر ألف خير الشباب على الوصول لهذه النقطة، ولكن فوجئ اليوم بأن الولاد نزلوا النهاردة كسبوا الماكينات الألمانية".

وأكد الإعلامي، أن ما بذله اللاعبون اليوم جهدا جبارا، وهذا يؤكد أن مصر مليئة بالمواهب "البلد دي تقدر وشبابها يقدر، دول عيال جبارة"، موضحا أن الشعب المصري اليوم تحول فجأة إلى كرة اليد وشاهدوا المباراة النهائية واستمتعوا بها، والجميع ردد "تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر".

ونجح المنتخب الوطني في التتويج ببطولة العالم لناشئي كرة اليد، وذلك عقب انتصاره في نهائي بطولة العالم للناشئين على ألمانيا بنتيجة 32 مقابل 28، وذلك في البطولة التي أقيمت فعالياتها في مقدونيا.

وكان المنتخب الوطني الطرف الأفضل طوال معظم أوقات اللقاء، حيث نجح صغار الفراعنة في إنهاء الشوط الأول من المباراة بالتقدم على "المانشفت" بنتيجة 19 - 13.