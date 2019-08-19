بعد مرور 11 يوما على اختفاء الطفل أحمد خالد، 12 سنة بمنطقة كرداسة، كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، لغز الواقعة، وذكرت التحريات والتحقيقات، التي أشرف عليها اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أن الطفل المختفي عُثر عليه جثة في كيس بلاستيك بترعة الخيام بالمنطقة.

وتوصلت تحريات وتحقيقات ضباط مباحث الجيزة، تحت قيادة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الضحية مصاب بجرح ذبحي في الرقبة، نتيجة التعدي عليه بسكين، وأن وراء ارتكاب الواقعة سيدة وزوجها، واستدرجوا المجني عليه لقتله وسرقته.

وذكرت تحريات المباحث، التي جرت تحت قيادة اللواء عاصم أبوالخير، مدير المباحث الجنائية، والمقدم إسلام سمير، رئيس مباحث كرداسة، أن المتهم كان يمر بضائقة مالية واتفق مع زوجته على استدراج المجني عليه بحجة توصيله بـ"التوك توك"، الذي يعمل عليه، وعقب وصوله إلى "شقة" الزوجة أمسك الزوج سكينا وذبحه ووضع جثته في كيس بلاستيك، ونقله الاثنان بنقالة، وألقيا الجثة في الترعة، واستوليا على التوك توك الذي يعمل عليه.

وتوصلت القوات إلى المتهمين من خلال فحص خط سيره ومشاهدات له وكاميرات المراقبة حتى توصلت إلى زوجة المتهم، وتبين أنها كانت برفقته قبل اختفائه، وبتقنين الإجراءات وتكثيف التحريات توصلت القوات إلى أنهما مرتكبو الواقعة، وتم التحفظ عليهما، وأخطرت النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.