إبراهيم نصر يكشف أسرار الكاميرا الخفية في حوار قديم: منعت قتل ابن عمدة

يوافق اليوم الأحد 18 أغسطس، الذكرى الـ69 لميلاد الفنان الكوميدي إبراهيم نصر، والذي رسم الضحكة على وجوه الجماهير لسنوات، ولا يزال يبدع في أعماله التي يثري من خلالها السينما والدراما، ليظل دائمًا "ملك القفشات" كما لقبه الجمهور.

وعندما يذكر اسم إبراهيم نصر، دائمًا ما تحضر ذكريات برنامج "الكاميرا الخفية" في الأذهان، ذلك البرنامج الذي كان مصدر البهجة والضحكة النابعة من القلب، والذي أبدع فيه "نصر" من خلال شخصية "زكية زكريا"، وفتح من بعده بابا كبيرا لبرامج "المقالب" في مصر.

إبراهيم نصر: لا أستعين بكومبارس لتحقيق الأداء الطبيعي

وفي حوار قديم لإحدى الصحف المصرية، سُئل إبراهيم نصر عن برنامجه الأشهر "الكاميرا الخفية"، وكيف حقق ذلك النجاح المبهر، في تلميح بأنه يستخدم كومبارس لإنجاح حلقاته، ليرد: "ليس من المعقول أن تكون الحلقات مفتعلة أو أن أستعين بكومبارس لتمثيل دور الضيف، لأن ذلك لا يحقق الأداء الطبيعي والصدق الذي كان في كل مشهد وحلقة.

وكشف إبراهيم نصر، خلال حواره، الذي كان بتاريخ 23 يناير 1999، عن السبب الذي يجعل البعض يتهمه بالاستعانة بكومبارس، قائلًا: "أعتقد ما جعل البعض يتصور أنني أستعين بكومبارس، هي الحلقة التي شارك فيها الفنان سمير حسني، والتي لم تكن فيها الكاميرا خفية، لذلك اعتقد من رآها، أنني أصطنع الحلقات" رغم أن كل المشاهد طبيعية.

إبراهيم نصر عن تغيير شكله في الكاميرا الخفية: بتعامل مع ماكيير ماهر جدا

وأضاف "نصر" أنه يتعامل مع ماكيير ماهر جدًا لأن الجمهور أصبح يعرف شكله، وكان هذا الماكياج البارع هو السبب الذي يخفي شخصيته تماما حتى لا يعرفه الجمهور، مشيرًا إلى أنه الماكيير تكلف حوالي 400 ألف جنيه.

أضرار كثيرة لحقت بالفنان الكوميدي خلال تصويره حلقات البرنامج، رواها في حواره: "حاولت الهرب جريًا من دور زبون الجزار، فإذا بإحدى السيدات تعتدي علي بشدة وذلك في أولى الحلقات التي عرضناها، والتي ما زلت أعاني بسببها من إصابة في ذراعي".

وتحدث صاحب "الكاميرا الخفية" عن اختياره لمعاونيه في البرنامج: "العائلة البدينة التي شاركتني الحلقات تم اختيارها من بين 500 كومبارس تقدموا لي في اختبارات انتهت باختيار أحمد عسلية ووزنة 150 كيلو جرام، والدكتور خالد ووزنة 180 كيلو جرام، وغادة 182 كيلو جرام، وأطلقت عليهم عائلة (الفيلة)".

وعن الأشخاص الذين رفضوا إذاعة حلقاتهم، قال: "هناك 25 شخصا رفضوا إذاعة الفقرات التي سُجلت معهم واستطعت أنا والمخرج تلبية طلباتهم".

وتذكر إحدى المواقف حينما طلب منه رجل صعيدي عدم إذاعة الحلقة: "قال لي أنا ابن عمدة، وبمجرد ما تذيع الحلقة هترعض للإيذاء من أهلي، وربما القتل، فوعدته بأن الفقرة لن تذاع".