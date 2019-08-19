تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية، حيث احتل رجل الأعمال السعودي سعود الشربتلي قائمة تريندات جوجل بعد ساعات من انتشار صورة لزوجته الفنانة المعتزلة جيهان نصر مع بناتها.

سعود الشربتلي

رغم مسيرتها الفنية القصيرة إلا أنها استطاعت أن تترك بصمة واضحة، فبمجرد ظهورها على استيحاء خلال أحد عروض مسرحية "الملك لير" بعد أكثر من 20 عاما من اعتزالها، تذكرها الجمهور مجددا واسترجع أعمال الفنانة المعتزلة جيهان نصر في ذاكرته وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

من هو الملياردير سعود الشربتلي زوج الفنانة جيهان نصر؟

سعود الشربتلي، زوج الفنانة جيهان نصر، الذي يتصدر اسمه قائمة محركات البحث بـ"جوجل"، بعدما تداولت صورة لزوجته المعتزلة وهي برفقة أبنائه الأربعة، على هامش حضورهم مسرحية "الملك لير".

سعود الشربتلي هو شاعر سعودي، يتعاون مع ألمع نجوم الغناء في الوطن العربي، منهم محمد عبده، وباسكال مشعلاني، ولطيفة، وسميرة سعيد، ونستعرض في السطور التالية أبزر الأغاني الصادرة بقلمه وتوقيعه..

"الوتر الحساس" و"أنا ليك".. أعمال سعود الشربتلي زوج جيهان نصر

أتلتيكو مدريد ضد خيتافي

حقق أتليتكو مدريد انتصارا ثمينا على خيتافي بهدف نظيف في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني.

وسجل موراتا هدف أتليتكو مدريد الوحيد في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول.

واستغل موراتا عرضية ولا أروع من كيران تريبيير وضعها في الشباك برأسية مميزة في الدقيقة 23 من زمن المباراة.

وأشهر حكم المباراة بطاقتين حمراوتين لكل من خورخي مولينا ورونان لودي لاعبا خيتافي وأتليتكو خلال 4 دقائق فقط.

وسط حالتين طرد ومهارة فيليكس.. أتليتكو مدريد ينتصر على خيتافي بهدف