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أسامة نبيه: تدريبي للأهلي من المستحيلات

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اليوم.. عودة ألف من حجاج الجمعيات الأهلية إلى القاهرة

اليوم.. عودة ألف من حجاج الجمعيات الأهلية إلى القاهرة

"مش دايما سبب الفرحة".. 13 ذكرى أليمة تحملها السيول في مصر

"مش دايما سبب الفرحة".. 13 ذكرى أليمة تحملها السيول في مصر

"بدأت بفيديو على مواقع التواصل".. القصة الكاملة لظهور ديدان بشاطئ الدخيلة

"بدأت بفيديو على مواقع التواصل".. القصة الكاملة لظهور ديدان بشاطئ الدخيلة

يحارب متلازمة داون بالموهبة .. "كريم" موظف في دار الكتب بدرجة فنان

يحارب متلازمة داون بالموهبة .. "كريم" موظف في دار الكتب بدرجة فنان

القابضة للغزل والنسيج: الدولة صرفت 21 مليار جنيه لتطوير منظومة القطن

القابضة للغزل والنسيج: الدولة صرفت 21 مليار جنيه لتطوير منظومة القطن

"الرئيس الراحل كان يخبره بآخر نكتة".. أنيس منصور أعز أصدقاء السادات

"الرئيس الراحل كان يخبره بآخر نكتة".. أنيس منصور أعز أصدقاء السادات

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"تسلم البطن اللي جابت".. أمهات أبطال ناشئي اليد يتحدثون عن سنوات الحلم والتعب

"تسلم البطن اللي جابت".. أمهات أبطال ناشئي اليد يتحدثون عن سنوات الحلم والتعب

متعودين على الإنجازات.. جهاز ناشئي اليد "أبطال من يومهم"

متعودين على الإنجازات.. جهاز ناشئي اليد "أبطال من يومهم"

عيد العلم.. مصر تتوج نوابغها

عيد العلم.. مصر تتوج نوابغها

بعد إشارة السيسي له.. إنجازات ومشروعات قدمتها الدولة في عام التعليم

بعد إشارة السيسي له.. إنجازات ومشروعات قدمتها الدولة في عام التعليم

من منصة تكريم العلماء إلى الواقع.. جهود رئاسية مستمرة في طريق العلم

من منصة تكريم العلماء إلى الواقع.. جهود رئاسية مستمرة في طريق العلم

بالأسماء.. المكرمون في احتفالية عيد العلم

بالأسماء.. المكرمون في احتفالية عيد العلم

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