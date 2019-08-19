قررت النيابة العامة بالنزهة حبس المخرج خالد مرعي 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وألقت أجهزة الأمن في مطار القاهرة القبض على المخرج خالد مرعي، في أثناء عودته من رحلة سفر بالخارج وبحوزته كمية من المخدرات، وجرى ترحيله إلى قسم شرطة النزهة؛ لاتخاذ اللازم.

وبدأت نيابة النزهة التحقيق مع خالد مرعي في واقعة اتهامه بحيازة مواد مخدرة عقب عودته من رحلة عمل في هولندا، وطلبت النيابة إرسال المضبوطات إلى الطب الشرعي؛ للتأكد من أنها مواد مخدرة من عدمه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وبدأ مرعي حياته الفنية "مونتيرًا"، قبل أن يتجه بعد 10 سنوات لمجال الإخراج، وأخرج العديد من الأفلام الشهيرة، من بينها: "عسل أسود، وآسف على الإزعاج، ولف ودوران، وبلبل حيران". ومن أشهر مسلسلاته: "السبع وصايا، وشربات لوز، والسبع وصايا".