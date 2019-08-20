"الخرباوي" عن مبادرة شباب الإخوان للتصالح مع الدولة: "لا عهد لهم"

قال الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر السياسي، إن مبادرة شباب الإخوان للتصالح مع الدولة وإعلانهم التبرع بـ5 آلاف دولار لصندوق "تحيا مصر" واعتزال العمل السياسي، ما هي إلا محاولة لإعادة بناء التنظيم الإرهابي مرة أخرى، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة " mbc مصر".

وأوضح "الخرباوي"، أن تنظيم الإخوان في حالة من الضعف، ويحاولون تجنيد المواطنين داخل السجن، كما أن المبادرة تمهد لعودتهم للعمل السري، والذي يشكل خطرًا داهمًا على الأمن القومي، مؤكدًا أن الجماعة الإرهابية لا عهد لها، مدلالا على ذلك بحادثة اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات عقب خروجهم من السجون.

وأوضح المفكر السياسي، أن جماعة الإخوان تسعى من جديد للانقلاب على المجتمع وإعادة تصدير مفاهيم سيد قطب، كما أن شبابها الذين قدموا مبادرة المصالحة هم أنفسهم من يجندون العناصر داخل السجن حاليا.

ووصف الخرباوي، مبادرة الإخوان للتصالح مع الدولة مقابل دفع 5 آلاف دولار عن الفرد بـ"الوضيعة"، ساخرًا :" الإخوان الموجودين في السجن هم أسرى حرب مثلا عشان يدفعوا فلوس؟ دول ارتكبوا جرائم وفيها دم"، موضحًا أن كل من في عقله ذرة من الفهم لا يمكن أن يوافق على هذه المبادرة، الذي وصفها بـ "الكلام الرخيص".

وأكد المفكر السياسي، أن الانتماء لتنظيم الإخوان الإرهابي يعد في حد ذاته جريمة لذلك ينبغي أن تعلن الجماعة حل نفسها لأن بقائها يُعد جريمة، مضيفًا: "الجماعة ليس لها وطن، ووطنهم الحقيقي التنظيم الإرهابي".