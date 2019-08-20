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استقبال تاريخي لأبطال منتخب اليد

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 محافـظ المنوفية: غلق مستشفى الحياة التخصصي بالباجور لمخالفتها القانون

 محافـظ المنوفية: غلق مستشفى الحياة التخصصي بالباجور لمخالفتها القانون

عاجل.. استقالة رئيس الوزراء الإيطالي

عاجل.. استقالة رئيس الوزراء الإيطالي

وزير الأوقاف: رعاية الرئيس لمؤتمر سانت كاترين ترسيخ للتسامح الديني

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الاتحاد الأوروبي: خطاب جونسون بشأن بريكست لا يقدم بدائل لمسألة أيرلندا

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