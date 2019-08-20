أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، عن أهم الإجراءات والمستندات المطلوبة من المستثمرين للتخصيص المباشر لأراضي مدن الجيل الرابع ومدن السادات، و برج العرب، و15مايو، وكذا مدن الصعيد، للأنشطة الخدمية والأنشطة الاستثمارية المتنوعة.

وتتم الخطوات كالتالي:

- يتقدم المستثمر بطلب باسم الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أو مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، مع بيان الكيان القانوني له سواء كان فرد أو شركة ونوعها وعنوان مقدم الطلب ورقم التليفون، وتعتبر المراسلات الصادرة على عنوانه الوارد بالطلب منتجة لكافة آثارها القانونية، بطلب للحصول على قطعة أرض، وفقا للنشاط الوارد بالطلب، مع تحديد المدينة المطلوبة، على أن يكون الموقع على الطلب له الأحقية في التوقيع عليه .

- يرفق بالطلب الأوراق الدالة على الكيان القانوني للشركة، وكذا دراسة الجدوى الاقتصادية.

- يتم مخاطبة المستثمر على عنوانه الموضح بالطلب بخطاب موضحا به سعر المتر التقديري من النشاط المطلوب، وقيمة الـ10% من إجمالي قيمة الأرض وفقا للسعر التقديري، ويلتزم المستثمر بسداد هذا المبلغ في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوما من تاريخ صدور الخطاب له، وفي حالة عدم السداد يعتبر الطلب ويتم حفظه تلقائيا كأن لم يكن .

- و في حالة عدم الالتزام بسداد مبلغ الـ10% مقدم جدية الحجز، ويتم إلغاء الوعد بالبيع وخصم نسبة 50% من قيمة مقدم الحجز.

- يمكن تطبيق الألية المشار إليها على كافة المدن الجديدة في حال قيام المستثمر بسداد قيمة الأرض بالدولار الأمريكي.

أما المستندات المطلوبة والواجب استيفاؤها قبل الموافقة على تخصيص قطعة الأرض فهي:

1- صورة طبق الأصل من آخر مستخرج للسجل التجارى للشركة.

2- صورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة.

3- صورة طبق الأصل من صحيفة الاستثمار المنشور بها عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي لها، والتعديلات التي طرأت عليه في حالة إذا كانت الشركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة إن لزم الأمر.

4- دراسة جدوى اقتصادية ومالية متكاملة العناصر تتضمن جميع التكاليف الاستثمارية للمشروع بما فيها قيمة الأرض مع بيان مصادر التمويل، وسنوات تنفيذ المشروع، وجدول توزيع التكلفة الاستثمارية على العمر الإنشائي للمشروع منذ سنة بدء المشروع.

5- صورة طبق الأصل من آخر ميزانية للشركة "المركز المالي" معتمدة من مراقب حسابات الشركة، ومرفقا بها الإيضاحات المتممة لها.

6- شهادة (شهادات) بأرصدة حسابات وودائع الشركة والشركاء بالبنوك، معتمدة حتى تاريخه.