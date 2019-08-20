كشفت الأجهزة الأمنية فى السويس، اليوم، غموض مقتل مزارع، داخل منزله فى قرية «شندورة» بحى الجناين، حيث توصلت التحريات الأمنية إلى أن وراء الواقعة زوجته وأبناءهما الثلاثة وجارهم، وكشفت المعاينة، التى أجراها فريق البحث الجنائى، برئاسة اللواء عامر محمود، أن القتيل تعرض للضرب عدة مرات على رأسه، ما تسبب فى وفاته، وأفادت تحريات العميد أيمن عبدالحميد، رئيس مباحث المديرية، بوجود خلافات بين القتيل وزوجته وأبنائهما الثلاثة، بسبب اعتراضات الزوج على سوء سلوكهم.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطاراً من مأمور قسم شرطة الجناين، بورود بلاغ من سيدة وأبنائها بالعثور على الأب، ص. ع، 62 عاماً، مقتولاً داخل منزله، فأمر بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث. وأوضحت التحريات أن القتيل يتمتع بسيرة طيبة بين الجيران، وأنه كان دائم الشجار مع ابنيه لتعاطيهما المخدرات، ومع زوجته وابنته لخروجهما من المنزل حتى أوقات متأخرة ليلاً. وبمواجهة الزوجة، أقرت بأنها فكرت فى الاستعانة بالجار لمساعدتهم فى التخلص من زوجها، ولم يمانع فى الاشتراك معهم، بعدما تلقى وعداً منها بتزويجه من الابنة.