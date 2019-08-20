استعرض اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح الموقع المقترح لإنشاء مجمع المصالح الحكومية، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة، بتجميع كافة المصالح الحكومية في مكان واحد، لتيسير إجراءات المواطنين، والتسهيل عليهم، مع اختيار أنسب الأماكن وسهولة الوصول إليها وتأمينها.

وناقش "الغرابلي"، بديوان عام المحافظة، خلال اجتماع بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة السكرتير العام، واللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد، ومديريي المديريات والإدارات المعنية والقيادات التنفيذية، اقتراح موقع مجمع الأتوبيسات بمنطقة الكيلو 4 بمساحة 6 أفدنة على الطريق الدولي "مطروح- الإسكندرية"، وموقعه خارج الكثافة السكنية.

ووجه المحافظ بمراعاة بُعد التوسع والزيادة السكانية في المستقبل، وكذلك أعداد المديريات والمصالح الحكومية، وأعداد الموظفين والمترديين على تلك المصالح لإنهاء مطالبهم واحتياجاتهم.