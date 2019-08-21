تعرض بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، لموقف محرج بعد منع صديقته من زيارة الولايات المتحدة، وكانت تقدمت صديقته وتدعى كاري سيموندز وتبلغ من العمر 31 عاما، بطلب للحصول على تأشيرة للذهاب إلى أمريكا في الأيام القليلة المقبلة كجزء من عملها مع مجموعة بيئية يقع مقرها في الولايات المتحدة، لكن السلطات الأمريكية رفضت طلبها.

ويرى البعض أن قرار السلطات الأمريكية ينبع من زيارة قديمة كانت قد قامت بها سيموندز واستمرت خمسة إلى شرق أفريقيا، وهي منطقة تمزقها الحرب الأهلية، وكانت ذهبت صديقة رئيس الوزراء مع صديقة لها تدعى نيمكو علي، للمشاركة في حملة ضد تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى في دولة صوماليلاند غير المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وخلال رحلتهم التقوا برئيس دولة صواليلاند المعلن بيهي عبدي لمناقشة قضايا المرأة وتلوث البحر، بحسب "ديلي ميل".

وتعد المملكة المتحدة من بين عدد من الدول التي لها علاقات دبلوماسية دولة الصوماليلاند التي انفصلت عن الصومال المجاورة في عام 1991، لكن بشكل جاد الولايات المتحدة التي تدعم الصومال لا تعترف بدولة صوماليلاند.

وكانت سيموندز تأمل في زيارة الولايات المتحدة بدلاً من السفر مع السيد جونسون لحضور قمة مجموعة السبع المقرر انعقادها في نهاية هذا الأسبوع للقوى الاقتصادية الكبرى في العالم بمدينة بياريتز الساحلية الفرنسية.

وكان لدى سيموندز سلسلة من الاجتماعات في أمريكا كجزء من عملها كمستشارة لـ "Oceana" والتي تعتبر منظمة غير ربحية تسعى لحماية محيطات العالم.