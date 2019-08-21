لقى 4 أطفال مصرعهم أمس، إثر انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بقرية الهماص مركز المنشاة بسوهاج، تم انتشال الجثث ونقلها لمشرحة مستشفى المنشاة المركزي، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثث لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة المنشاة، بانقلاب سيارة بترعة بناحية الهماص، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "أحمد.ح.ح" 30 عاما، سائق، ويقيم بذات الناحية، اختلت عجلة القيادة بيده حال مفاداته "توك توك"، ما أدى لانقلابها بالترعة المجاورة للطريق.

نتج عن الحادث وفاة كل من "حسن.هـ.ح" 10 أعوام، نجل قائد السيارة، و"مريم.خ.م" 5 أعوام، و"ملك.خ.م" 7 أعوام، و"أمل.م.ح" 4 أعوام، أبناء شقيقتي قائد السيارة ويقيمون بذات الناحية تم نقل الجثث لمشرحة المستشفى المركزي، بسؤال قائد السيارة نفي الشبهة الجنائية.

تم استخراج السيارة من الترعة والتحفظ عليها، ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وحُرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.