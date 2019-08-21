تحرك سريع وفيديوهات جديدة.. 4 مشاهد من الاعتداء على معاق الشرقية

لا صوت يعلو بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي فوق صوت حادثة الاعتداء على شاب يعاني من إعاقة ذهنية، وتعرضه لوصلة ضرب وتعذيب داخل محل حلاقة في قرية كفر إبراش، بمركز مشتول السوق في محافظة الشرقية، من جانب عدد من الأشخاص، بينهم صاحب المحل.

الواقعة أثارت العديد الغضب والجدل واللغط والعديد من رددود الفعل، على المستويين الجماهيري والرسمي، خلال ساعات قليلة، وتستعرض "الوطن" أبرز المشاهد التي لفتت الانتباه في الواقعة منذ انتشارها وحتى اللحظة.

الانتشار السريع على السوشيال ميديا

مقطع الفيديو الخاص بالاعتداء على الشاب الذي يعاني من إعاقة ذهنية، انتشر بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي كانتشار النار في الهشيم، محققًا آلاف المشاركات والتعليقات الغاضبة في معظمها، والذين طالب أغلبهم بسرعة محاسبة المتورطين في الاعتداء والقبض عليهم.

وكتب أحد المعلقين قائلًا: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي بيفتري على أي حد من ذوي الاحتياجات الخاصة ويرزقه بأولاد كدا عشان يجرب مرارة حرقة الأهل على أولادهم، إن دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك".

وطالب أحد المعلقين على مقطع الفيديو الحكومة المصرية بمحاسبة هؤلاء المعتدين وحبسهم، فيما قام آخر بعمل إشارة للصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، أملًا في تحديد هوية المعتدين وتقديمهم للعدالة، وكتب آخر: "ربنا يرزقهم بأولاد زيه وبنفس الحالة دي".

تحرك الشرطة السريع وضبط المتهمين

فور انتشار مقطع الفيديو الذي يوثق الاعتداء على الشاب المعاق، تحركت الشرطة بشكل سريع لضبط المتورطين في الاعتداء، حيث قال مصدر أمني في مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، إنه جرى إرسال قوة من الشرطة إلى قرية كفر إبراش، للتحري بشأن الواقعة.

تحرك قوات الشرطة السريع أسفر عن ضبط 3 من المتهمين الذين ظهروا خلال مقطع الفيديو، وهو العدد الذي ارتفع بعدها بقليل إلى 6 أشخاص من المتورطين بعد القبض على 3 آخرين ممن أظهرهم مقطع الفيديو.

دور الفيديو في مساعدة الشرطة في ضبط المتهمين

انتشار مقطع الفيديو بشكل كبير ساعد قوات الشرطة في القبض على المتورطين بسرعة، حيث كان واضحًا في الفيديو محل الحلاقة الذي وقع فيه الاعتداء، كما ظهرت وجوه معظم المعتدين على الشاب بوضوح، بالإضافة إلى ذكر أسماء بعض من تواجدوا بالفيديو ونفذوا عملية الاعتداء، لذلك لم يكن من الصعب تحديد هوياتهم.

فيديوهات جديدة لمحاولات صلح

وعقب ساعات قليلة من انتشار فيديو الاعتداء، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه للشاب "المعاق" المعتدى عليه بالضرب خلال المقطع الذي جرى تداوله في وقت سابق مساء أمس.

وفي بداية مقطع الفيديو، ظهر صوت شخص يبدو أنه مصور الفيديو، موجها حديثه للشاب "المعاق" قائلا: "اتكلم تاني بقى اللي أنا قلته"، وردا على سؤال موثق المقطع للشاب قال فيه: "يعني إنت مش معاق ذهنيا.. ومش كانوا بيعذبوك؟"، أجاب الشاب نافيا إعاقته وتعذيبه قائلا: "لا.. والحكومة جابتلي حقي.. ومش عذبوني".

وقال الشاب خلال الفيديو: "الحكومة وقفت جنبنا وجابت حقنا وخلاص مفيش أي حاجة.. وأقول للحكومة تشكروا على الواجب.. وبشكر المباحث وحكومة مصر كلها.. حكومة مصر فوق دماغي"، وفيما يتعلق بما تم تداوله عن تعرضه للضرب على موقع "فيسبوك" قال: "مفيش حاجة.. هما كتبوا كدا".

كما نُشر مقطعان آخران لشاب، يبدو أنه مصور فيديو الاعتداء، وهو يصطحب الشاب المعاق ويتحدث معه، محاولا إقناع الجمهور بأن ما حدث كان مجرد مزاح، وأن علاقة طيبة تجمع الشاب المعاق بالآخرين الذين ظهروا في فيديو الاعتداء.