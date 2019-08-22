شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في مؤتمر عقدته السفارة اليابانية لدى القاهرة، بمناسبة قرب انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي السابع حول التنمية الإفريقية "التيكاد 7" نهاية الشهر الجاري، وذلك بحضور السفير ماساكى نوكى، سفير اليابان لدى القاهرة، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الغرف التجارية ورئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الياباني، إضافة إلى ممثلين عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" وهيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو".

وأكدت الوزيرة، أن مؤتمر التيكاد يعد منصة هامة تجمع العديد من الشركاء الدوليين لدعم إفريقيا وتطلعاتها التنموية، كما يمثل شراكة هامة بين مصر واليابان، فيظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي هذا العام، مشيرة إلى التعاون بين مصر واليابان في إنشاء المتحف المصري الكبير وفي إطار المبادرة المصرية اليابانية للشراكة في التعليم وإنشاء عدد من المدارس اليابانية في القاهرة.

ودعت الوزيرة، الشركات اليابانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فيمصر والتي تبلغ حاليا 880 مليون دولار فيظل وجود 106 شركة يابانية فيمصر، مشيدة بما حققته الاستثمارات اليابانية فيمصر خلال الأعوام الماضية، إذ ارتفعت بنسبة 74.3 % خلال العام المالي 2017-2018 لتبلغ 162.1 مليون دولار مقارنة بنحو 93 مليون دولار خلال 2016-2017،

وأكد السفير مساكى نوكى، سفير اليابان لدى القاهرة، أن مصر أحد أهم شركاء التنمية لبلاده في إفريقيا، خاصة في مجال التدريب من خلال استقبال المتدربين الأفارقة، موضحا أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية هامة بدأت تؤتي ثمارها مع تحسن المؤشرات الاقتصادية المختلفة، وهي عناصر تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية لمصر.

وأشار إلى أن مصر لديها إمكانيات وقدرات هائلة لاستقبال الاستثمارات اليابانية، مشيرًا إلى أن تحسن مناخ الاستثمار أدى إلى زيادة الاستثمارات اليابانية في مصر، وقد أبدى رجال الأعمال اليابانيين اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في مصر.

وذكر إن مؤتمر "تيكاد 7" يهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري الياباني مع الدول الإفريقية، ويتضمن مناقشات حول تعزيز الصحة والتعليم والتغير المناخي وتمكين المرأة، ودعم الاستقرار والسلام والتنمية في القارة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تلعب مصر دورًا مهمًا في هذا السياق بصفتها رئيسًا للاتحاد الأفريقي.

وأشاد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الغرف التجارية ورئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الياباني، بدور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فيحل كافة المشاكل التي واجهت المستثمرين اليابانيين فيمصر، مشيرا إلى أن هناك مستقبل كبير للتعاون الاستثماري بين مصر واليابان خلال الفترة المقبلة.

وأكد السيد/ محمد أبو العينين، عضو مجلس الأعمال المصري الياباني، أن قمة التيكاد يعد أحد أهم مؤتمر للعلاقات الأفريقية مع اليابان، موضحًا أن الفكر الياباني يمتاز بأنه فكر تنموي يهدف إلى بناء الأمم وإعداد البشر، مشيدا بالجهود التي يبذلها السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي والذي دائما يشدد على ضرورة حل جميع مشاكل المستثمرين اليابانيين والتي تم حلها بالفعل، ووجه الشكر إلى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي؛ لجهودها في خدمة البيئة الاستثمارية في مصر، واستخدامها الأساليب العلمية في التواصل مع المستثمرين، كما أن مكتبها مفتوح للجميع