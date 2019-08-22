دعا الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الباحثين في العلوم الاجتماعية والإنسانية في جامعة القاهرة ومصر والعالم، للنشر في أول مجلة دولية لجامعة القاهرة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية JHASS (Journal of Humanities and Applied Social Sciences)، مضيفا: "لم نتقدم ولن يزيد تقدمنا في التصنيفات الدولية اعتباطا، إنه التخطيط والتنفيذ والعمل والمتابعة".

ولفت الخشت في كلمة بثها للباحثين في العلوم الاجتماعية والإنسانية، إلى أنّ مجلة جامعة القاهرة الدولية في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية، أنشئت بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية إيمرالد Emerald وتصدر باللغة الانجليزية، ويمكن الاطلاع عليها علي الرابط الإلكتروني: ‏https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2632-279X.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أنّ مجلة JHASS تركز على التخصصات البينية، كأهم أولويات جامعة الجيل الثالث، كما تهتم بتطبيقات العلوم الإنسانية والاجتماعية ومنهاجيتهما، وعلى وجه الخصوص تهتم المجلة بالأبحاث التي توضح كيفية تطبيق العلوم الإنسانية والاجتماعية للمساعدة في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع بشكل عام وفي رفاهية المواطنين بشكل خاص.

وأوضح أنّ المجلة صدر العدد الأول منها وترحب بالدراسات ذات المنهج التجريبي أو التحليلي، وكذلك ذات المنهج الكيفي كدراسات الحالة، وتـُعطي الأولوية لقبول النشر بها للأبحاث العلمية المرتبطة بالمشكلات القومية الملحة مثل تلك المرتبطة بحياة المواطنين أو أمن الوطن.

ويمكن للباحثين الاطلاع على دليل النشر الدولي في مجلة JHASS من خلال الرابط الإلكتروني التالي: ‏https://cu.edu.eg /ar/JHASSوتعد هذه المجلة هي الأولي لجامعة القاهرة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وتولت إدارة الجامعة الحالية العمل على الملف، واتخذت كل الإجراءات اللازمة في الإعداد والتجهيز ونجحت في عقد الاتفاق مع الناشر البريطاني المعروف "إيمرالد" لكي يكون الناشر الدولي. وتم نشر العدد الأول إلكترونيا منذ فترة، وجار صدور العدد الأول ورقيا وتوزيعه على كليات ومعاهد ومراكز الجامعة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أنّ ما سبق يعد خطوة جديدة نحو العالمية التي تسعى إليها الجامعة وتساهم في رفع ترتيبها في التصنيفات الدولية، كما يساهم في تسهيل إجراءات النشر الدولي ليس للباحثين المصريين فقط لكن للباحثين العرب والأجانب، وستكون منارة جديدة للجامعة في نشر البحث العلمي في العلوم الاجتماعية، وهو الأمر الذي كانت تفتقده الجامعة كثيرا في سجلها للنشر العلمي الدولي، قائلا: "ما تحقق يعد إنجازًا للوسط الأكاديمي داخليا وإقليميا، خاصة وأنّ سبب تدني مستوي النشر الدولي في مصر في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية ليس ناتجا عن قلة عدد الأبحاث المكتوبة ولكن نظرا لنشر معظمها في مجلات محلية أو إقليمية مما يحرم الجامعات من ترتيب دولي في التصنيفات العالمية".

وأعلن الخشت أنّه سيتم إدراج المجلة كمجلة دولية في قوائم المجلات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في لجان ترقيات الأساتذة المساعدين والمدرسين، علما بأنه قد صدر قرار مجلس جامعة القاهرة في فبراير 2019 بالموافقة على اعتبار النشر في مجلة JHASS نشرا دوليا بمعامل تأثير افتراضي يساوي 2، مشددا على أن طموح الجامعة لن يتوقف عند هذه الخطوة المهمة، قائلا: "هذه خطوة في مسيرة طويلة نسعى إليها لتعزيز حضورنا الإقليمي والدولي، ما يرفع من الكفاءة الكلية لمنظومتها ويحسن من مهارات باحثيها، ويصب في النهاية في رفع مستوى المحتوي التعليمي الذي تقدمه الجامعة لطلابها، ما يحسن فرصهم التنافسية التي من شأنها تقديم الكفاءات التي تعزز مسيرة الوطن وترتقي به إلى غدٍ أفضل".

مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية التطبيقية "أهداف ورؤية"

مجلة " JHASS " هي مجلة دولية تابعة لجامعة القاهرة، متخصصة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية، بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية إيمرالد "Emerald".

وتركز مجلة العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية التطبيقية (JHASS) على تطبيقات العلوم الإنسانية ونظريات العلوم الاجتماعية ومنهجياتها في الموضوعات المتعلقة بسبل عيش البشر ورفاههم بشكل خاص، عن طريق فحص الكيفية التي يمكن بها تطبيق العلوم الإنسانية والاجتماعية للمساعدة في إحداث تغييرات وتحسينات إيجابية في رفاهية المستهلكين والموظفين والمجتمع.

وتغطي المجلة على سبيل المثال: الأعمال والإدارة، بحوث العمليات، علوم القرار، التخطيط الجغرافي والجغرافيا، السياحة والضيافة، وسائل النقل، الصحة العامة، علم الإنسان، دراسات الاتصال والإعلام، علم الجريمة، اقتصاديات، العلاقات الصناعية، العلوم السياسية والعلاقات الدولية، القانون، علوم المكتبات، فلسفة، الدراسات السكانية، علم الإجتماع، الرعاية الاجتماعية.