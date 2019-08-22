غدا في «الوطن».. الصحة العالمية تشيد بـ«100 مليون صحة».. وصدور قانون التأمينات المعاشات

عدد الوطن الصادر غدا الجمعة

تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا الجمعة، «الصحة العالمية» تنقل إشادتها بمبادرة «100 مليون صحة» إلى «السيسي»: «خدمة للإنسانية»

مدير المنظمة: أرغب في حضور تدشين «التأمين الصحي الشامل».. والرئيس يصدر قانون التأمينات والمعاشات

«أهلي وزمالك.. وجبلاية»

الأهلي يستعد لاكتساح «اطلع بره» لمصالحة جماهيره ومسح أحزان الكأس وتعديلات في تشكيل الأحمر.. و«محسن» يعود من الزواج.. ويوسف يطالب اللاعبين بالظهور الجيد

الزمالك يرفض بيع «فتحي وبهاء» للمصري لضعف المقابل المادي ومحامي النادي: لا ديون علينا للراحل أجوجو

وفي العدد:

أبطال «يد العالم» في ندوة «الوطن»: استقبال الرئيس «السيسي» أسعدنا ويعكس اهتمامه بأصحاب الانتصارات ودعمه للشباب