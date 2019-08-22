أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مدير منظمة الصحة العالمية سّلم للرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم تقرير المنظمة عن مبادرة "100 مليون صحة"، والذي تضمن تقدير الجهود الكبيرة للحكومة المصرية في إطار الكشف عن وعلاج "فيروس سي"، والأمراض غير السارية، موضحًا أن منظمة الصحة العالمية تسعى لنقل تجربة مصر الرائدة في علاج فيروس سي لدول أخرى.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على شاشة "DMC"، أن مدير المنظمة كان يتحدث عن كيفية نقل هذه التجربة التي وصفها بـ "الملهمة" لكافة الدول في العالم، حيث من الممكن تطبيقها في دولة مشابهة لظروف مصر، أو في دول أفريقيا أو آسيا، وليست بالضرورة نقلها لدول عظمى.

وأكد المتحدث باسم مؤسسة رئاسة الجمهورية، أن هناك عددًا كبيرًا من المبادرات الرئاسية الأخرى في مجال الصحة، مثل مبادرة الانتهاء من قوائم الانتظار للحالات الحرجة، ومشروع التأمين الصحي الشامل، والمبادرة الرئاسية الخاصة بصحة المرأة، وغيرها، موضحًا أنه جرى علاج 250 ألف مواطن بالمجان ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار.

وأوضح راضي، أن مشروع التأمين الصحي الشامل الذي بدأ في بورسعيد كمرحلة تجريبية هو تحدٍ كبير لأي دولة مهما كانت إمكانياتها، وسيبدأ بشكل كامل في أكتوبر المقبل ليبدأ مرحلته الأولى حتى يجرى تعميمه على مستوى محافظات الجمهورية، وهو يعد نقلة كبيرة في العلاج في مصر، وفي إطار الخدمة الصحية والرعاية الطبية.

وأشار إلى أن تقرير منظمة الصحة العالمية حول مبادرة "100 مليون صحة" تضمن أيضا التوصية بنشر التجربة والخبرة المصرية الملهمة للاقتداء بها على مستوى العالم، خدمةً للبشرية والإنسانية جمعاء.