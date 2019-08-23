لجنة لفحص "فندق الكلاب" بالغردقة.. ونقيب "البيطرين" يوجد فنادق مماثلة

أثارت الواقعة المعروفة إعلاميا "بفندق الكلاب" بمدينة الغردقة، جدلا واسعا وطالب البعض بسرعة غلق الفُندق لخطره على صحة الإنسان، وما يمثله من خطر على المجتمع في المدينة الساحلية بمحافظة البحر الأحمر، فضلا عن مخالفته القانون والدستور، والصحة العامة.

وأعلن دكتور فتحي سلمي مدير مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية عن تشكيل لجنة من الطب البيطري ومجلس مدينة الغردقة وشرطة المرافق وعدد من الجهات المختلفة لفحص الفندق الذي أعلن عن استضافة تجمعات الكلاب، المعروف إعلاميا بـ"فندق الكلاب".

وذلك طبقا لتوجيهات اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر؛ بفحص الفندق وتقديم تقرير كامل عن الواقعة.

وأكد فتحي، لم يتقدم هذا الفندق بأي أوراق إلى الطب البيطري والمحافظة لاستخراج رخصة تسيير لهذا الفندق، مشيرا إلى أن التراخيص المتعلقة بالحيوانات الأليفة تصدر من جهتين فقط الأولى إدارة الخدمات البيطرية بالمحافظة وهي مسؤولة عن الحيوانات الأليفة، والثانية المحافظة الواقع في نطاقها تلك الفندق.

ومن جانبه نشر دكتور وحيد رفعت، نقيب الأطباء البيطرين بالبحر الأحمر، عبر صفحة النقابة الرسمية على الفيس بوك "شهادة تسجيل منشأة بيطرية" للفندق المذكور وذلك من نقابة الأطباء البيطرين.

وأشار وحيد في نفس المنشور إلى أن الفندق ليس الأول من نوعه في الغردقة، ويوجد عدد من الفنادق المماثلة بمناطق الهضبة ومبارك 6 والجونة.

ونفى عادل مكي، مدير غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، في تصريح لـ"الوطن" حصول فندق الكلاب على أي تراخيص من غرقة السياحة مشيرا إلى أن الأمر لا يخص وزارة السياحة أو المنشآت الفندقية بل من اختصاص الطب البيطري والمحافظة ووزارة الصحة.

وانتقد مكي تصريح، نقيب الأطباء البحر الأحمر، بافتتاح فندق للكلاب بدون الرجوع إلى الجهات الحكومية المسؤولة المتمثلة في مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر مطالبا بالتنسيق فيما بينهم.

ودعا مكي، محافظ البحر الأحمر، إلى سرعة إصدار قرار فوري بغلق هذا "الفندق"، لمخالفته الصريحة للدستور والقانون، مؤكدا إن الفندق محل الواقعة مُخالف للقانون والدستور، موضحا أن القانون يحظر استضافة الكلاب والحيوانات الأليفة في الفنادق عموما.