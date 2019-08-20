تامر أمين عن رحيل لاسارتي: "هنكسر وراه قله.. ويلا يا أزارو حصله"

أعرب الإعلامي تامر أمين، عن أسفه وحزنه بعد هزيمه النادي الأهلي من بيراميدز بهدف مقابل لا شيء وخروجه من مسابقة كأس مصر، مشيدًا في الوقت ذاته برحيل المدير الفني لاسارتي عن النادي، قائلًا، "الحمد لله رحل.. اكسروا وراه بقى قله"، وذلك خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، الذي يُعرض على شاشة "النهار".

وأضاف "آمين"، أن لاسارتي كان لا يفقه شيئا في التكتيك والخطط والتدريب "كان صفر كبير"، موضحًا في الوقت ذاته أن اللاعب وليد أزارو يُهدر الكثير من الفرص الذهبية، "مش عارف هو مهاجم إزاي، الجون بيبقى قدامه وكأنه يتعمد يطلعها بره، أنا بقول كفاية عليه كده، يعني ياخد شنطته ويرحل مع لاسارتي".

وأشار الإعلامي، إلى أن الأهلي في حاجة إلى مهاجم قوي، حيث نفذ صبر جماهير الأهلي على أزارو كونه أهدر العديد من الفرص، "صبرنا عليه صبر أيوب، هو بيجتهد وبيلتحم، بس إحنا مش جايبين مصارع، بيعمل كل حاجة إلا إنه يجيب جون".

وفي الوقت نفسه، شدد تامر أمين على ضرورة تقديم الدعم اللازم للاعبي كرة اليد، حيث ذكر أنهم أولى بالاهتمام والدعم، ساخرًا :" شوفوا الملايين اللي بتتصرف على كرة القدم والنتيجة عاملة إزاي، والجنيهات اللي بتتصرف على كرة اليد والنتيجة عاملة إزاي".

وأشار إلى أن مصر تحتل الصدارة في لعبتين، "بنصرف عليهم 2.5 جنيه وهما اليد والإسكواش"، على حد قوله، مضيفا، "عُشر الفلوس اللي بتتصرف على كرة القدم لو اتصرفت على الألعاب التانية زي كرة اليد والطائرة والسلة والإسكواش والسباحة، هنتسيد العالم في سبع أو ثمانية ألعاب على الأقل، تغور كرة القدم".