شن قطاع الخدمات بحي ثان المنتزه في الإسكندرية، اليوم، حملة تموينية، لضبط الأسواق وردع المخالفين وضبط الأطعمة المنتهية الصلاحية.

وتضمنت أعمال الحملة التفتيش على عدد من المطاعم المتواجدة بطريق الجيش بمنطقة المندرة بحري، وجرى تحرير عدد من المحاضر المتنوعة للمخالفين خلال الحملة مابين عدم حيازة شهادات صحية، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وإدارة منشآت قبل الحصول على ترخيص، وعدم التأمين ضد مخاطر الحريق، وعدم تقديم رسم هندسي، ومزاولة نشاط تقديم المأكولات بدون تصريح الجهة المختصة، وعدم إعلان أسعار المنتجات.

وأسفرت الحملة عن سحب بعض عينات من الأغذية، وإعدام عدد 8 كيلوجرام أغذية تالفة متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي من خلال ممثل مديرية الشؤون الصحية، بالإضافة إلى مصادرة كمية من المضبوطات من قِبل كبير أخصائيين بمديرية الطب البيطري عبارة عن 3 كيلوجرام لحم بقري، وكيلوجرام فيليه دواجن، و2 كيلوجرام سجق، و1.5 كيلوجرام مأكولات بحرية، حيث تبين أن اللحوم بها تغير في الخواص الطبيعية، كما أن المأكولات البحرية منتهية الصلاحية.

جرت الحملة بالتنسيق مع الجهات المختصة المتمثلة في مسؤول الخدمات بالحي، ومباحث تموين المنتزه، ومفتشي إدارة تموين المنتزه، وكبير إخصائيين كممثل عن مديرية الطب البيطري، والمنسق الإعلامي بالحي، وممثل عن إدارة رخص المحلات، ومفتش أغذية كممثل عن مديرية الشؤون الصحية، وممثل عن مكتب الأمن الصناعي، وممثل عن إدارة إشغال الطريق بالحي. وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.