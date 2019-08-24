ألقى ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر، القبض على عاملة "مساج" بالغردقة بتهمة الجمع بين زوجين أحدهما رسمي والآخر بعقد عرفي يعمل بأحد الملاهي الليلية.

تلقى العميد محمد الدرديري مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، إخطارًا من المقدم رامي الشيخ رئيس مباحث الآداب، بتمكن الرائدين محمود عبدالوهاب، وخالد متولي، وكيلا مباحث الآداب، من ضبط عاملة مساج من محافظة الجيزة لجمعها بين زوجين أحدهما رسمي والآخر بعقد عرفي يعمل بأحد الملاهي الليلية.

واعترفت المتهمة بارتكابها الواقعة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة التي قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.