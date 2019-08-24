قال فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن الجميع كان ينتظر قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 1.5%

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن مجتمع الاستثمار والأعمال والخدمات والتجارة رحب بهذا القرار بسبب زيادة تكلفة فوائد البنوك، ما أثر سلبًا على نشاط الأعمال في مصر.

وتابع، أنه جرى رفع سعر الفائدة قبل عامين لتحجيم معدل التضخم وذلك لتقليل السيولة في جسم الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أنه جرى خفض الفائدة في عامي 2018 و2019 بواقع 4.5% من إجمالي 7% ارتفاع في سعر الفائدة خلال عام 2017.