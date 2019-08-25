"لا للإرهاب" ماراثون "مستقبل وطن" في البحر الأحمر لتكريم الشهداء

نظم حزب مستقبل وطن في محافظة البحر الأحمر، ماراثون "لا للإرهاب"، مساء السبت، بمشاركة عدد من أعضاء الحزب والمجتمع المدني، وبعض من أهالي المدينة، بإشراف عماد الدين سيف أمين عام المحافظة، وتحت رعاية أشرف رشاد رئيس الحزب.

وقال نادر عبد الظاهر أمين قطاع الأعمال بالمحافظة، إن الماراثون يسهتدف التوجه الإيجابى للأهالي بالمدينة حول محاربة الإرهاب، وتدعيم قيم الانتماء والوطنية، فضلا عن كون المشاركة فيه هي مشاركة وجدانية من طلاب الجامعة، عرفانا لشهداء مصر، الذين راحوا ضحية الإرهاب.

وأكد عبد الرازق حسن أمين التقييم والمتابعة بالحزب، أنه يجب اﻻهتمام بالأنشطة التربوية التي بدورها تعمل على تنمية الشعور بالوﻻء واﻻنتماء للوطن، موضحا أنه في نهاية الماراثون تم توزيع الجوائز على المشاركين.

فيما اوضح ميلاد ميخائيل، أمين المواطنة، أن الحزب يدعم الدولة في حربها ضد الإرهاب، مشيدا بفكرة الماراثون والجمع المميز المششاركين فيه، حيث أن أهالي البحر الأحمر يقفون خلف القيادة السياسية للبلاد، الرئيس عبد الفتاح السيسي.