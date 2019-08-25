قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن مشكلة تكدس الفصول الدراسية بالطلاب متراكمة منذ سنوات عديدة وحلها ليس من السهل، كونها تحتاج إلى أراضٍ ومبانٍ وصيانة وتشغيل وأموال كثيرة جدًا، على حد قوله، موضحًا في الوقت ذاته أن موازنة الأبنية التعليمية ليست كافية، ولكن الأبنية التعليمية تعمل على حل هذه الأزمة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب.

وأضاف "شوقي" أن الأبنية التعليمية لن تستطيع حل المشكلة بالقدر الكافي، كما أن الأموال داخل موازنة الدولة عليها طلبات كثيرة جدًا سواء من التموين أو الإسكان أو النقل، موضحًا أن نصيب وزارة التعليم من الموازنة له حدود، وبالتالي يحاول البحث عن حلول أخرى، والبحث عن حلول سريعة، وسيكون هناك حلول خارج الصندوق خلال أسابيع قليلة ولكن رفض الإعلان عنها إلا عندما تُصبح على أرض الواقع.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن صيانة المدارس الموجودة بالفعل في مصر تتكلف أموالا طائلة، ساخرًا: "مش ممكن السنة تنتهي قبل ما الطلاب يكسروا كل الكراسي والمكاتب، وده بيكبدنا فلوس كتير، فيا ريت نحافظ على ما نمتلكه حاليا".