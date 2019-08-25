مقتل عامل زراعي على يد ابن عمته في البحيرة بسبب "شعر الأطفال"

لقي عامل زراعي مصرعه اليوم، بعد أن اعتدى عليه نجل عمته بسكين في مشاجرة بسبب لعب الأطفال بإحدى قرى مركز بدر بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد علاء أبو غزالة مأمور مركز شرطة بدر، بوصول عامل زراعي إلى المستشفى المركزي، مصابا بعدة طعنات، وتوفي عقب وصوله.

وانتقل العقيد إيهاب المسارع رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد محمد معوض زايد رئيس مباحث مركز بدر، إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبيّن أنّ "إبراهيم ع. ع" اعتدى على نجل عمته "خالد ص. ا" بسلاح أبيض "سكين"، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وفرّ هاربًا، بسبب قص المجني عليه شعر نجل الأول، ردا على قص نجل الأول شعر نجله، فطعنه المتهم ما أدى إلى مقتله، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.