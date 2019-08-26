ضبطت مباحث المخدرات بمديرية أمن القليوبية، سائقا بحوزته 10 كيلوجرامات بانجو داخل "توك توك" فب كفر شكر، قبل ترويجها على عملاءه.

البداية بورود معلومات سرية تفيد بقيام سائق بترويج بانجو على عملاءه في كفر شكر، وجرى تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي مفتش مباحث شمال القليوبية.

وتمكن المقدم إسماعيل خطاب، رئيس مباحث كفر شكر، من ضبط المتهم (ك. س.- 27 سنة- سائق) قرب مسكنه بناحية اسنيت دائرة مركز كفر شكر، أثناء استقلاله "توك توك" بدون لوحات معدنية، وبحوزته 160 لفافة من نبات البانجو المخدر تزن 10 كيلوجرامات ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والـ"توك توك" لتسهيل تنقلاته.

كما تمكن المقدم محمد عشماوي، رئيس مباحث القناطر الخيرية، من ضبط المدعو "س. ع.- 33 سنة- عاطل) بحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالي 1.100 كيلو جرام، و625 جنيه، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته، وأحيلا المتهمان للنيابة فأمرت بحبسهما.

جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعى وتولت النيابة التحقيق.