وجهت الفنانة مي عز الدين، رسالة مكتوبة لجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بعد ابتعادها فترة ليست بقصيرة عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت في رسالتها: "وحشتوني.. يا رب يكون الكل بخير، أنا كويسة، بس بجد في راحة أعصاب ونفسية أكتر بكتير في الإجازة، وأنا عايشة في خصوصية وبعيد عن الأخبار والسوشيال ميديا والشغل وغيره، هو طبعي أصلا، بس واضح إني بقيت محتاجاه وبرتاح فيه أكتر وأكتر".

وأضافت "عز الدين": "هرجع ساعات أحط posts هنا بس سامحوني لو ما شفتش الرسايل على الإنبوكس، أو ماشفتش التعليقات، لأني هكون بحط البوست وأخرج معظم الوقت، هشوفه تاني أكيد لما أدخل أنزل غيره بس، وده هيكون عادة شبه إني بمسي عليكم بس وبقولكم وحشتوني".

وتابعت: "سلامي لكل الروابط بتاعتي، والفانز المفضلة، وسلامي لكل أصحابي على السوشيال ميديا، حتى اللي عرفتهم في الفترة الأخيرة، لأن ليهم معزة خاصة".