بدء قبول التحويلات لمدرسة الغردقة الدولية

قالت نورا فاضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إن المدرسة الدولية بالغردقة تعمل بنظام التعليم الأمريكي، ففريق العمل مكون من مديرة مدرسة أجنبية، رؤساء أقسام أجانب، أما المعلمين فهم أجانب ومصريين، لتقديم منتج تعليمي مختلف بمحافظة البحر الأحمر.

وأكدت قبول طلبات القبول والتحويلات للطلاب من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف السادس الابتدائي.

وتقع المدرسة بمنطقة الأحياء، بتقسيم النور بالغردقة، بتمويل من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بوزارة التربية والتعليم، وتقام على مساحة 20 ألف متر مسطح، تحتوى على 48 فصلا، بتكلفة 23 مليون جنيه.

جدير بالذكر أعلن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بدء الدراسة بالمدرسة الدولية بالغردقة وسيتم يتم تلقي طلبات القبول والتحويلات ودخول المدرسة للعمل مع بداية العام الدراسي 2019-2020 م وذلك بناءا على موافقة وزير التربية والتعليم الفنى على إصدار أمر التشغيل الخاص بالمدرسة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء دكتور أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مساء أمس، مع الدكتور عادل يونس، رئيس قطاع الجودة والمتابعة والتقييم فى صندوق دعم المشروعات، لتزييف آخر العقبات، بحضور نورا فاضل مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.