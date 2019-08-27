تقدم "الوطن" سعر اليورو اليوم الثلاثاء 27 أغسطس الجاري، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة مثل بنك عودة ومصر وبنك قناة السويس، وجاء سعر اليورو كالتالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.31 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.33 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.31 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في بنك المصرف المتحد نحو 18.35 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة نحو 18.31 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع.