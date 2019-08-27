أعرب السباح المصري عبد الرحمن سامح، عن سعادته البالغة بعد تحقيقه الميدالية الذهبية في "سباحة الفراشة" في دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت بالمغرب، وذلك خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، على شاشة "TeN".

وقال سامح، إنه واجه عدة تحديات تتعلق بمكان المعيشة هناك، وحالة الطقس، حيث كان الطقس بالمغرب شديد الحرارة، ومكان الإقامة لم يكن نظيفًا، كما أن نظام الأكل كان سيء جدًا، بخلاف المنافسة مع منتخب جنوب أفريقيا والذي يُعد من أقوى المنتخبات في السباحة في العالم.

وأشار السباح المصري، إلى أنه تغلب على كافة التحديات، واستطاع منتخب السباحة المصري تحقيق ميداليات عديدة، كما أن الاستعداد للبطولة كان مبكرًا، ولم يكن من يوم وليله فقط، مؤكدًا أنه يُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية كونه يّدرس هناك.

وكان اللاعب قد ذكر في تصريحات له أمس على شاشة "الحياة"، أن مصر متميزة أفريقيًا في السباحة من حيث النتائج والأرقام، كما أنه جرى الإعداد للدورة الأفريقية مبكرا للغاية، وهناك دعم كبير من المسئولين، مضيفًا: "فخور بما حققناه لمصر في هذه البطولة، ونسعى لإنجازات أكبر، ولابد من دعم معنوي للأبطال".