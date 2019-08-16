تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، اليوم، من انتشال جثتين لفلاح ونجله، غرقا في مياه ترعة الإبراهيمية أمام قرية طنسا التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا، بغرق شخصين في مياه ترعة الإبراهيمية، أمام قرية طنسا دائرة المركز، وعلى الفور توجهت قوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

وتبين من التحريات الأولية والفحص أن الجثتين لفلاح يدعى " رمضان . إ . ف" 34 عام، مقيم قرية منشاة عاصم بمركز بني سويف، ونجله " مجدي" 8 أعوام، تلميذ بالصف الثالث الإبتدائي، وتم نقلهما لمشرحة مستشفي ببا المركزي، وبسؤال كلا من : والد المتوفي الأول " إبراهيم . ف . إ" 57 عام، فلاح، كذلك زوجة المتوفي الأول وتدعى " رحمه . خ . م" 29 عام، ربة منزل، مقيمان قرية منشاة عاصم بمركز بني سويف، قررا أنه أثناء قيام المتوفي الأول " الأب" بتعليم نجله السباحة بمجرى مياه ترعة الإبراهيمية دائرة مركز ببا، جرفهما التيار، ولم يتمكنا من الخروج، ولم يتهما أحدا بالواقعة.

وأفاد مفتش الصحة خلال توقيع الكشف الطبي علي الجثتين عدم وجود أي إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية، نتيجة الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 4603 جنح مركز شرط ببا، وأمرت النيابة العامة ببني سويف بالتصريح بدفني الجثتين.