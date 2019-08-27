خالد الجندي: "كل شخص حوله كتيبة من الملائكة لحمايته بأمر الله"

أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن كل إنسان حوله كتيبة ملائكة لحمايته بأمر من الله، لدفع السوء عن الإنسان، مستشهدًا بقول الله تعالى: "لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ"، وذلك خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC".

وأضاف الجندي: "ممكن تبقى ماشي، وفجأة سيارة كانت هتخبطك، وفجأة حصل شيء غريب وتم إنقاذك من الحادث، وهذا هو دور المعقبات"، موضحًا أن أذكار الصباح والمساء والمعوذتين يضمنوا وجود المعقبات والحفظة.

من ناحية أخرى، استنكر الشيخ خالد الجندي، انتقاد البعض له بعد أن أصدر فتوى بأن تارك الصلاة في النار، حيث قال "بعض الشيوخ ترقق الكلام وتقول هو تارك الصلاة ليس بكافر وإنما فاسق أو عاصي، أو ملوش حق، أو مش ظريفة أو حلوة منه، أو موقفه صعب".

وتابع: "احنا دورنا نبين، مفيش حاجة اسمها نيسر ولا نشدد، لازم نبين للناس بكل وضوح وهم يعملون ما يؤمنون به".