خبير: مشاركة مصر بقمة السبع تعكس العلاقات الطيبة مع الدول الكبرى

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن قمة دول السبع الكبرى ومشاركة مصر فيها تعكس العلاقة الطيبة التي تجمع ما بين مصر وتلك الدول "إحنا مصدر ثقة للدول السبعة وكلمتنا مسموعة".

وأضاف "بدرة" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، أن مصر تضمن وضع الرؤية والتنفيذ وذلك بعد إصلاح الوضع السياسي بداخل الدول الأفريقية والدول الأجنبية، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أكد على أهمية الشراكة بين أفريقيا والدول الصناعية الكبرى.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الرئيس قد عرض فكرة مشروع على مؤسسات التمويل الدولية لإنشاء خط سكة حديد لربط البحر المتوسط بجنوب القارة الأفريقية وفيه تربح الشركة المنفذة والدول الأفريقية على حد سواء، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث بصخب قائلا "إن الله قد اختاره ليحارب الصين"، ولكن كلاهما سيخسران تجاريا.