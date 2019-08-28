أمرت نيابة القوصية بحبس كلا من "ع.ع.ص"، 65 سنة وزوجته "ر.س"، 47 سنة مقيمين بقرية "نزالي جنوب" 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل الطفل "معتز عاطف" 4 سنوات إذ استدرجا الطفل لمنزلهما وقاما بتقييده وتعذيبه وقتله "خنقا" عقابا له على ما ظناه فيه ثم سكبا على وجهه "ماء نار"، لتغيير ملامحه حتى لا يتعرف عليه أحد ثم وضعاه فيه جوال وانتظرا إلى وقت متأخر من الليل وألقيا به بجوار مبنى المطافئ الجديدة بمنطقة الشيخ نجيب.

كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من المقدم محمد جمال، رئيس مباحث القوصية، بورود بلاغ من هواري الجندي، أحد مسؤولي النظافة بمجلس مدينة القوصية، بعثوره على جثة طفل عارية ومجهولة الملامح، 4 أعوام.

انتقل فريق مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة تبيّن أنّ الجثة لطفل ذكر يبلغ من العمر نحو 4 أعوام، عارية ومجهولة الملامح، وتنبعث منها رائحة، وتم استدعاء النيابة العامة ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى القوصية المركزي.

وكشفت التحريات أن الجثة لطفل يدعى "معتز عاطف" من قرية "نزالي جنوب"، مبلغ بتغيبه قبل يومين، وأنّ والد الطفل قُتل بطلق ناري بالخطأ في حادث مسجد القوصية، بسبب خصومة عائلية في يوليو الماضي.

شُكّل فريق بحث، تحت إشراف مدير الأمن اللواء أسعد الذكير، برئاسة العميد أحمد الراوي، رئيس مباحث المديرية، بمشاركة فريق من الأمن العام وضباط مباحث القوصية.

وأسفرت جهود الفريق أن وراء الواقعة جيران أسرة الطفل، وأعدت مأمورية للقبض على المتهمين.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأن السبب انتقاما منه ظنا منهم أنه السبب في غرق ابنهما عبدالنعيم عبدالتواب عبدالنعيم، 6 سنوات، أثناء اللعب معه وأن ابنتهما ذكرت أن الطفل معتز، المجنى عليه، هو من قام بدفع شقيقها في الماء أثناء اللعب فبيتا له نية القتل من حينها وجرى تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.