قال حسن شومان ودينا المقدم، عضوا هيئة الدفاع عن المتهمة "أميرة" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، إنهما سيتقدمان بطلب استئناف على قرار تجديد الحبس، صباح غد، ويتحدد جلسة لنظره بعد غدٍ أمام محكمة الجنايات.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، جددت حبس "أميرة"، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، بعد قبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة اتهامها بقتل سائق بصحراء العياط منتصف الشهر الماضي، بعد أن حاول اغتصابها تحت تهديد السلاح.

وظهرت الفتاة، صباح اليوم، في قفص الاتهام ترتدي فستانا أصفر وغطاء رأس، وقالت لـ"الوطن" قبيل بدء نظر الاستئناف: "عاوزة أخرج من هنا.. أنا لو قعدت هنا هموت.. أنا قتلته وكنت بدافع عن شرفي ومحدش قالي اقتليه.. عملت كدة لما اتهجم عليا في العربية".