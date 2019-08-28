يواصل الفريق السيمفوني العسكري تقديم عروضه القوية خلال فعاليات المهرجان الدولى الثاني عشر للموسيقات العسكرية "سباسكيا تاور" الذي تستضيفه العاصمة الروسية موسكو، حيث قدم الفريق المصري العديد من المعزوفات المصرية والغربية ومقطوعات من أشهر الألحان الروسية باستخدام اللآلات النحاسية والخشبية والإيقاعية إضافة إلى موسيقى القرب مصحوبة بتشكيلات حركية متقنة نالت إعجاب الحاضرين.

وبحسب ما نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فإن الموسيقات العسكرية الجاليات المصرية والعربية بموسكو شاركت في الاحتفالات أثناء المهرجان من خلال عدد من الفعاليات والعروض الموسيقية.

كما قدم­ الفريق المصري بزيه الفرعوني المميز عدد من العروض بالشوارع والميادين الرئيسية، والتي شهدت إقبالا كبيرا وقوبلت بعاصفة من التصفيق من قبل الجماهير المتابعين للعروض.

ووزع الفريق عدد من الهدايا التذكارية والأعلام والمطبوعات والصور التي تحكي أبرز معالم الحضارة المصرية والمقاصد التاريخية والسياحية في مصر.

واختتم المتحدث العسكري: "وتؤكد مشاركة الفريق المصري في المهرجان على أهمية مصر وريادتها الدولية في مختلف الفنون، وأيضا تساهم في الترويج السياحي ونشر رسائل السلام والمحبة وتبادل الثقافات بين الشعوب حيث تمتلك الموسيقات العسكرية المصرية سجل حافل من الإنجازات العسكرية والفنية التي تمتد عبر مختلف العصور".