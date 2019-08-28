أكدت أميرة الشنواني، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة "تيكاد 7" والتي تنعقد في اليابان، وقالت إنه لا يوجد شك بأن مصر تلعب دور محوري في منطقة الشرق الأوسط كونها دولة كبيرة وهامة ولها تأثيرها الكبير في محيطها العربي والإقليمي والدولي وفي نفس الوقت تترأس الاتحاد الإفريقي.

وأضافت الشنواني، خلال مداخلة هاتفية خلال نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن مصر تسعى جاهدة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في مصر وتهتم أيضًا بتنمية القارة الإفريقية عبر العلاقات الجيدة المصرية مع دول العالم ومنها اليابان، موضحة أن المشاركة المصرية في هذه القمة وحضور الرئيس السيسي مهمة للغاية.

وأكدت أن السيسي أثار العديد من النقاط خلال كلمته بالقمة حيث أوضح حجم التحديات التي تواجه الدول الإفريقية مثل تراجع النمو العالمي وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب في إفريقيا وكذلك ظاهرة الإرهاب التي تّفرض الكثير من التحديات على الدول وتؤثر على تطلعات الشعوب.

وأشارت إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة التيكاد ستؤدي لمزيد من التعاون بين إفريقيا واليابان بالإضافة إلى المزيد من التعاون بين مصر واليابان بالنسبة للمشروعات التنموية الموجودة في مصر وتشجيع الشركات اليابانية على المزيد من الاستثمار، مؤكدًا أن القمة تُعد تحولا مهما جدًا في تاريخ العلاقات المصرية اليابانية وأيضًا العلاقات اليابانية الإفريقية.

وواصلت: "معدلات التبادل التجاري بين مصر واليابان وصلت لـ مليار وربع مليار دولار العام الماضي، واستثمارات الشركات اليابانية في مصر وصلت العام الماضي 700 مليون دولار، حاجة كويسة، اليابان تعتبر من أهم شركاء إفريقيا التقليديين وتركز على التعاون وتحقيق المصالح المشتركة بهدف دفع جهود التنمية في القارة الإفريقية".