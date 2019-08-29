بث مباشر.. السيسي يشارك في جلسة حوار الأعمال على هامش قمة التيكاد

نقدم لكم بثا مباشرا لمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جلسة حوار الأعمال بين القطاعين الخاص والعام، على هامش قمة التيكاد.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وصل أول أمس إلى مدينة يوكاهاما اليابانية، في زيارة تستمر مدة 3 أيام، للمشاركة فى قمة مؤتمر طوكيو الدولى السابع لتنمية أفريقيا «تيكاد 7» في الفترة من 28 إلى 30 أغسطس 2019.

وتعقد قمة التيكاد، تحت رئاسة مشتركة "يابانية - مصرية"، على خلفية الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، وهو الأمر الذي يدعم عملية التعاون الثلاثي ما بين مصر واليابان في أفريقيا بما يسهم في تحقيق التطلعات التنموية لأفريقيا.