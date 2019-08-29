أصــدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحـصاء اليوم الخميس، النشرة السنوية لإحـصاءات البيئة الجزء الثالث: المخلفات عام 2017.

وشملت النشرة مؤشرات عدة، ومنها:

- بلغت نسبة القش 14.1% من إجمالي المخلفات الزراعية على مستوى المحافظات عام 2016/2017.

- بلغت نسبة الحديد والخردة 51.6% من إجمالي مخلفات السكك الحديدية، بينما تمثل القمامة 39.5% عام2017.

- بلغت النسبة الإجمالية للمخلفات التي تم إعادة تدويرها لبعض المحافظات 57.5% خلال عام 2017، بينما أظهرت النتائج التفصيلية على مستوى المحافظات أن نسبة ما تم إعادة تدويره كانت كالاتي:

97.9 % بمحافظة الغربية، 97.5% بمحافظة البحيرة، 92.3% بمحافظة كفر الشيخ، 72.7% بمحافظة القليوبية، 0.5% بمحافظة الدقهلية.